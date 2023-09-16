2.8 مليار جنيه قروض "مشروعك" بالدقهلية توفر 94 ألف فرصة عمل

الدقهلية شريف الديب

تحاول الدولة جاهدة على العمل باتجاه توفير فرص عمل جيدة وجديدة للشباب تستوعب الطاقات والأفكار الجديدة، وتقدم لهم يد العون والمساعدة الفنية للمشروعات التجارية والصناعية والتشجيع على الاستثمار، ونالت محافظة الدقهلية جانب كبير من هذا الاهتمام نظر للزيادة السكانية الكبيرة بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه في إطار توفير فرص عملللشباب ، وإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين ، وتوسيع قاعدة الإستثمارات ،فقد القيمه الاجماليه لقروض المشروعات الانتاجيه والإستثماريه والخدميه والممنوحه من قبل برنامج" "مشروعك" بنطاق المحافظه، 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظه وذلك حتى 30 يوليو الماضي.

وأضاف" مختار "أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 الف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري ،وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة، وأشار المحافظ أن الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ،ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه، وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض ،والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.

وأكد على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحلية.

فيما اضاف المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية، أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه الوحدات المحلية على مستوى المحافظه ،وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الإستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهليه.