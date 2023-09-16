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وزيرة التضامن: الأسرة قد تحصل على أكثر من معاش "تكافل وكرامة" في هذه الحالة

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:50 م
وزيرة التضامن: الأسرة قد تحصل على أكثر من معاش "تكافل وكرامة" في هذه الحالة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب أحمد عبد الرحمن

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قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، واجب العزاء لأهالي ضحايا المواطنين الذي توافوا في  إعصار ليبيا، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتقديم التعويضات لأهالي الضحايا على الفور، وهو ما حدث بالفعل ابتداءً من يوم الخميس الماضي، على اعتبار أن هذه الأسر في رعاية وزارة التضامن ليس فقط للحصول على التعويضات، لأنها فقدت عائلها خارج مصر في ظروف خارجة عن الإرادة. 
 
 وتابعت "نيفين القباج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء السبت، أن القرارات الرئاسية التي صدرت اليوم تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الاسعار،  مشيرة إلى أن  هذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات  والموظفين الدولة والصحفيين، والمستفيدين من تكافل وكرامة.
 
 وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وزيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%،  وصل عدد المستفيدين أكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيه، خلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على  معاش تكافل وكرامة. 
 
وأشارت إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم ، فقد تحصل الاسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين  أو أي شخص يعاني من الإعاقة ، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

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