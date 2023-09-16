وحدة السكان بدمياط تنفيذ مبادرة "بيئتنا مسئوليتنا"

دمياط معتز الشربيني

قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة دمياط بالتنسيق مع منسق برنامج قيم وحياة بمحافظة دمياط محمد مبارك لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التنمية المحلية ومشروع قيم وحياة، والذي يهدف المشروع إلى غرس القيم والأخلاق الحسنة بين النشء والشباب من خلال عقد عدة ورش وندوات بدمياط بداية من مدينة رأس البر، والعديد من الانشطة.

تم تنفيذ مبادرة بيئتنا مسئوليتنا في ختام المرحلة الخامسة لمشروع قيم وحياة بمدينة رأس البر تحت إشراف وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وبحضور نادية التوارجي منسق وحدة السكان بمدينة رأس البر، وبحضور عدد من المتطوعين ببرنامج قيم وحياة وكان عدد المستفيدين أكثر من 2000 مستفيد بالمدينة.

وتناولت الأنشطة حملة توعية جماهيرية بالأضرار البيئية التي تؤثر سلبا وتضر بالمناخ ودور الأسر في دعم القيم المجتمعية مثل المسئولية والبساطة لأطفالهم وذويهم وحثهم للحفاظ على البيئة باستخدام القيم، وتناولت أيضا الأنشطة رسم على الوجه كنوع داعم للاطفال للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لدعم وتنمية الأسرة المصرية و برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية ومشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.