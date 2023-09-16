اليوم السابع
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مواطن دمياطى:"أنا بدعم الرئيس وعايشين فى أمن وآمان ومشروعات التنمية بكل مكان"

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:00 ص
مواطن دمياطى:"أنا بدعم الرئيس وعايشين فى أمن وآمان ومشروعات التنمية بكل مكان" المواطن زكريا الفيومي
دمياط - هيثم مراد

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وجه مواطن من محافظة دمياط رسالة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن خلالها دعمه وتأييده لرئيس الجمهورية من أجل تولي فترة رئاسية جديدة. 
 
والتقي "اليوم السابع" بأحد المواطنين داخل محافظة دمياط والذي بدأ حديثه قائلا: " ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية أثبت أننا أمام رئيس قريب من مشاكل المواطن، يكفي أننا الآن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار" .
 
وأضاف قائلا: " رئيس مصر تمكن من التصدي للإرهاب هذا الأمر كافي لكي أدعمه طول العمر، عشنا أيام كانت الفوضي في أرجاء البلاد، ولكنه أنقذ مصر وهذا الأمر يكفي".
 
واستكمل الحديث قائلا: " شاهدنا ما حدث في مصر من مشروعات تنمية في كل مكان، لم نعد نري حوادث طرق مثل السابق، شبكة الطرق أصبحت أفضل، أيضا ما قدمه لمرضي فيروس سي انجازات لا تنسي لرئيس الجمهورية، وعد وأوفي الآن مصر قد الدنيا كما وعدنا الرئيس".
 
واختتم حديثه قائلا: " أعلن أنا المواطن زكريا الفيومي من محافظة دمياط، دعمي وتأييدى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تولي فترة رئاسية جديدة".
 
 

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