مصرع شخص وإصابة 9 أخرين فى انقلاب ميكروباص على طريق "القنطرة - العريش"

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص اخرين بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات، نتيجة انقلاب الميكروباص الذى يستقلونه على طريق القنطرة شرق العريش دائرة مركز القنطرة شرق الإسماعيلية ، وتم نقل المصابين لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم ر ف ع 9852 علي طريق القنطرة شرق العريش دائرة المركز.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب7 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.