اليوم السابع
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مشروعات عالمية على أرض بنى سويف.. إنفوجراف

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:00 ص
مشروعات عالمية على أرض بنى سويف.. إنفوجراف مشروعات عالمية على أرض بنى سويف

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تحتضن بني سويف، مصنع سامسونج، المصنع الوحيد للشركة العالمية في شمال إفريقيا، الذي يُصدر شاشات إلى شمال إفريقيا وأجزاء من أوروبا.
 
ويتم الآن التجهيز لإنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع المحمول في خطة التوسعات المقبلة، وتضم المحافظة: مجمع مصانع شركات العربي، بكوم أبوراضي، ويضم 5 مصانع.
 
كما يتم الاستعداد لإنشاء المنطقة الصناعية للنباتات الطبية والعطرية، والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانًا، بالظهير الصحراوي لقرية سمسطا، كما تشهد المحافظة 1000 مشروع تنموي، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 66 قرية.
 
مشروعات عالمية على أرض بنى سويف
مشروعات عالمية على أرض بنى سويف

 


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