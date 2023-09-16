لربات البيوت.. ما تستهونيش بالطبخ هيحسن صحتك العقلية ويخلى مزاجك رايق

كتبت نهير عبد النبى

ينصح دائمًا بطهى الطعام في المنزل وتجنب تناول الوجبات الجاهزة وذلك لتعزيز مناعتك وحمايتك من الأمراض والعدوى، كما أن الطبخ في المنزل يمنحك السيطرة الكاملة على ما تضعه في وجبتك، فيمكنك تجنب مسببات الحساسية، وإضافة أو تخطي المكونات أو العناصر الغذائية التي ترغب في تناولها أكثر أو أقل.

فضلاً عن ذلك فقد أثبتت بعض الأبحاث أن طهى الطعام في المنزل له فائدة غير متوقعة وهى تحسين الحالة المزاجية، وحسب ما ذكره موقع cleaneatingmag وجد باحثون في أستراليا أنه عندما أخذ الناس دورة في الطبخ، قاموا بتحسين مهاراتهم في الطبخ وثقتهم، كما عززوا صحتهم العقلية بشكل كبير.

وأجريت cleaneatingmag استطلاعا عبر فيه المشاركون عن مدى ابتهاجهم وتفاؤلهم، وما مدى شعورهم بالرضا تجاه أنفسهم، وما مدى استرخائهم أو ثقتهم، وهل شعروا بأنهم مفيدون بشكل خاص؟



الطهي يحسن الحالة المزاجية

بشكل عام، أكملت هذه المجموعة الصغيرة من البالغين الأستراليين (ما يزيد قليلاً على 650 شخصًا) برنامج طهي مدته سبعة أسابيع، وكانت مدة كل دورة أسبوعية 90 دقيقة، كانت مجموعة المقارنة (المعروفة أيضًا باسم المجموعة الضابطة) من البالغين المماثلين الذين كانوا على قائمة الانتظار لنفس برنامج دروس الطبخ، ولم يلتحقوا بعد، كان الهدف من دورة الطبخ هو تعليم المشاركين مهارات الطبخ الأساسية، والتسوق الفعال للأغذية، وكيفية إعداد وجبة بسيطة طازجة وصحية وصديقة للميزانية.

بالنسبة لمجموعة دروس الطبخ، بالإضافة إلى تحسن صحتهم العقلية، تم سؤالهم أيضًا عن ثقتهم في الطبخ من حيث صلتها باتباع وصفات بسيطة، وطهي أطعمة جديدة، وتذوق أطعمة جديدة لهم، وما إذا كان طبقهم سيتحول أم لا خروج جيد. وعلى العموم، كانت ردود الفعل إيجابية.

لماذا يعد الطبخ مفيدًا لصحتك العقلية؟

اقترح الباحثون في دراسة Frontiers in Nutrition أحد الأسباب التي جعلت النتائج التي توصلوا إليها إيجابية للغاية فبالنسبة للصحة العقلية: دروس الطبخ هي نشاط جماعي وقد ثبت بالفعل أن الدعم الاجتماعي والصداقة الحميمة يعززان الصحة العقلية.

وقال المشاركون في دروس الطبخ أيضًا إنهم استمتعوا بالطهي أكثر - لأنفسهم وللآخرين - وهو ما قد يفسر سبب استمرار فوائد هذه الدراسة في تعزيز الحالة المزاجية بعد انتهاء دروس الطبخ.

الفوائد غير المتوقعة للطهي في المنزل

لكن ما لم يتغير بعد دورة الطهي هو مدى صحة الأنظمة الغذائية للمشاركين، ولم تكن درجات الأكل الصحي لتناول الخضار والفواكه، وكذلك تناول الوجبات السريعة ، مختلفة بين ما يسمى بمجموعة التدخل (أولئك الذين حضروا فصل الطبخ لمدة سبعة أسابيع) والمجموعة الضابطة (أولئك الموجودون في قائمة انتظار دروس الطبخ) .

هذه ليست الدراسة الوحيدة التي تبحث في معرفة القراءة والكتابة في الطبخ والصحة العقلية. وقد أظهرت دراسات منشورة أخرى نتائج داعمة مماثلة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

-بالنسبة للشباب الكندي، أدى كونهم جزءًا مما يسمى "برنامج محو الأمية الغذائية" إلى نتائج إيجابية للصحة العقلية.

-ارتبط ضعف الصحة العقلية والرفاهية بانخفاض المعرفة الغذائية واتباع نظام غذائي غير صحي. وبدلاً من ذلك، يرتبط الشعور بمزيد من الثقة في المطبخ بالاستمتاع بالطعام أكثر والاستمتاع بتجربة تناول الطعام.

-تبين أن أخذ دورات الطبخ الافتراضية يعلم مهارات الطبخ المنزلي ويحسن رفاهية المشاركين في الدراسة.

-أظهرت دراسة مراجعة لدروس الطبخ الأسترالية أنه على الرغم من زيادة الثقة في الطهي، إلا أن العادات الغذائية العامة لم تكن أفضل.