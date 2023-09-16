لانتظام سير العملية التعليمية.. تكليف وكلاء جدد فى 6 كليات بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصدر الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج ، قرارات بتكليف وكلاء جدد لـ 6 كليات بالجامعة وهم الآداب، الطب البيطري، الصيدلة، الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي، الزراعة وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح النعمان أنه فى كلية الآداب تم تكليف كلاً من الدكتور محمود السيد مراد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الباسط أحمد وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه ذكي وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام .

وفى كلية الزراعة تم صدور قراراً بتكليف الدكتور زينهم شيخون وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاني أحمد فؤاد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.

وبكلية الصيدلة تم تكليف الدكتور ممدوح فوزي قائماً بعمل وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجانب عمله، وتكليف الدكتور محمد جمال الدين قائماً بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام.

أما كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فتم صدور قرار بتجديد تكليف الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تكليف الدكتور حمدي السيد حسن قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام .

وبكلية الطب البيطري تم تجديد تكليف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتجديد تكليف الدكتورة إيمان مختار وكيلاً للدراسات العلبا والبحوث، وتكليف الدكتور أحمد محمد السيد قائماً بعمل مدير المستشفي البيطري، وذلك لمدة عام وبكلية الحقوق فتم صدور قراراً بتكليف الدكتور صبري جلبي أحمد مشرفاً علي وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام او لحين صدور قرار بتعيبن عميد للكلية أيهما أقرب.