قاتل مسنة شبرا الخيمة: "استغليت قرابتي بها وأنهيت حياتها لسرقتها"

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بقتل مسنة في شبرا الخيمة عقب القبض عليه، تفاصيل ارتكابه الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث أنه قرر إنهاء حياة المجني عليها لسرقتها، واستغل علاقة القرابة التي تربطه بالمجني عليها، وتوجه لمسكنها، مستغلا تواجدها بمفردها، ثم اعتدى عليها، مما أدى إلى مقتلها، وبدأ في تفتيش الشقة، حتى عثر على مبلغ مالي بإحدى الغرف.

وأضاف المتهم، أنه استولى على النقود وفر هاربا، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه، وأوضح المتهم لرجال المباحث كيفية اعتداءه على الضحية، وإنهاء حياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.

وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.