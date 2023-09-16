عيد الشرقية القومى.. محطة مياه و6 مدارس وملعب خماسى تدخل الخدمة بمركز ههيا

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 93 مليونا و500 ألف جنيه، بمركز ههيا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة - الأبنية التعليمية) جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي، بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياة العدوة طاقة المحطة (10 الف م3/يوم) بتكلفة 60 مليون جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة علي بن أبي طالب (8 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه.

مدرسة رفاعة الطهطاوى اعدادية بنات (8 فصول) بتكلفة 3 مليون جنيه.

مدرسة حمدي حسين السيد (11 فصل) 7 مليون جنيه .

مدرسة خليل إبراهيم أرناؤط (9 فصول) بتكلفة 6 مليون جنيه.

مدرسة السلامون (17 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه.

ومدرسة شرشيمة الجديدة (11 فصل) بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من انشاء ملعب خماسي بمركز شباب المطاوعة بتكلفة مليون و200 الف جنيه وإحلال ملعب مركز شباب العلاقمة بتكلفة مليون جنيه ، وإنشاء مركز شباب صبيح بتكلفه 2 مليون و800 ألف جنيه.