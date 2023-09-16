عصام النجار: 300 معمل اختبار للسلع بالموانئ.. وحلم الـ100 مليار دولار صادرات ليس بعيدا

الأمير نصرى

تحدث اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن جهود تحفيز الصادرات المصرية والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا قائلا:" لدينا 3 مراحل للفحص للهيئة بمراجعة مستندات الرسالة وهل هى مطابقة لقواعد وقرارات المنظمة للتجارة الخارجية أم لا، وفحص الحاوية، أخذ عينة من الرسالة وإدخالها معامل الاختبار لأى سلعة".

وأضاف عصام النجار خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن المشغل الاقتصادى المعتمد بالجمارك تعمل على الفحص المستندى فقط للمستورد والذى أرسلها للهيئة، وبذلك يتم توفير وقت له وتكلفة كان يدفعها للأرضية، والمساعدة على زيادة الصادرات المصرية".

ولفت عصام النجار إلى أن بعض الرسائل تم الإفراج عنها وهى مازالت فى البحر قبل أن تصل الرسالة مما يؤدى لتقليل التكلفة للصادرات أو الواردات، وهى معممة على جميع السلع، موضحا أنه يطبق عليه نظام إدارة المخاطر وإذا تم رفض الرسالة أعطيه إنذار وإذا تم رفضها مرة أخرى يطبق عليه الشروط العادة.

تابع عصام النجار أنه خلال ساعتين للفحص المستندى يتم الإفراج عن الرسالة إذا كان المصدر مشترك فى هذه الميزة، موضحا أن نظام إدارة المخاطر متكامل والتتبع للسلع موجود، والهيئة توفر معمل اختبار لإعطاء السلعة شهادة تمنح السلعة الدخول للدولة مما توفر تكلفة عالية، حيث تم توفير 300 معمل بجميع الموانئ المختلفة.

أوضح عصام النجار، عملنا مع المجالس التصديرية وشرحلنا لهم الإتفاقيات كى يستفيد منها، وقللنا على المصدر المعتمد التكلفة وعاملناه كالمصدر الأوروبى، وحلم الـ 100 مليار دولار ليس ببعيد وسنحقق أكثر من ذلك، ونأمل ألا نقل هذا العام عن صادرات بـ 60 مليار دولار.