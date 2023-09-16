طائرة سعودية تصل إلى ليبيا على متنها 90 طنا من المساعدات

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا، وفقا للآليات المتبعة لدى المركز، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فريقا مختصا من المركز سيقوم بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وتأتي هذه الجهود تأكيداً للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.