اليوم السابع
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ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:36 م
ضبط لص الألماس بالقاهرة .. ارتكب 3 وقائع سرقة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبها بعض المشغولات الذهبية والألماس ومبالغ مالية.
 
كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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