ضبط سكر تموينى وسجائر مجهولة المصدر بأسواق الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على الأسواق.
وأصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة و عضوية أحمد حسن مفتش الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات، التى أسفرت عن ضبط 160 كجم سكر تمويني داخل سوبر ماركت,520 علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع بأحد المحلات.
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