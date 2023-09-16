اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 06:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط سكر تموينى وسجائر مجهولة المصدر بأسواق الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 05:16 م
ضبط سكر تموينى وسجائر مجهولة المصدر بأسواق الإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة الرقابة على الأسواق.
 
وأصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.
 
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة و عضوية أحمد حسن مفتش الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات، التى أسفرت عن ضبط 160 كجم سكر تمويني داخل سوبر ماركت,520  علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع بأحد المحلات.
 
 
 
 

 


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