اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مسنة فى القليوبية بهدف السرقة

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:19 م
ضبط المتهم بقتل مسنة فى القليوبية بهدف السرقة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة والدته والعثور على جثتها مُسجاة على الأرض بالشقة سكنها.
 
وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد أقارب المجنى عليها - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة واستولى على مبلغ مالى من داخل إحدى الغرف ولاذ بالهرب ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

جرائم القتل

امن القليوبية

السرقة

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