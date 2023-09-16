رئيس جامعة دمياط يهنئ البطلة يمنى عياد لتأهلها لأولمبياد باريس 2024

دمياط معتز الشربيني

تقدم الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، بخالص التهنئة القلبية لأبنة الجامعة البطلة يمنى عياد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، وذلك بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية ببطولة أفريقيا وزن 75 كج برياضة الملاكمة ، وتأهلها رسمياً لألومبياد باريس 2024 كأول لاعبة مصرية تتأهل فى الملاكمة.

وأكد رئيس الجامعة، إن الطالبة يمنى عياد ، خاضت مباريات حماسية قوية، استطاعت خلالها تحقيق الفوز بفضية أفريقيا والتأهل لألومبياد باريس كا أول لاعبة تتأهل فى الملاكمة ، لتصبح مثالا يحتذى به في ظل إيمان الجامعة والدولة بضرورة إطلاق إبداعات الشباب المصري وإبراز مواهبهم، كما تقدم بالتهنئة لأسرة كلية التربية الرياضية بقيادة محمود المتبولى عميد الكلية.

وكانت لاعبة الملاكمة "يمني عياد" ابنة محافظة دمياط، قد حققت فوزا كبيرا على بطلة الجزائر اليوم في المبارة التي جمعت بينهما في دور نصف النهائي لبطولة افريقيا للملاكمة والمقامة حاليا في العاصمة السنغالية داكار.

تأهلت بطلة مصر إلي نهائي بطولة أفريقيا عقب تحقيقها الفوز في ثلاث مباريات، تغلبت في دور الستة عشر على بطلة توجو بنتيجة 5 -0 بإجماع الحكام، كما تغلبت على بطلة اثيوبيا بنفس النتيجة في دور ربع النهائي، بينما تغلبت على بطلة الجزائر بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي عقب مباراة قوية قدمتها بطلة مصر.