حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق وقوات شرطة قسم ثالث، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمناطق، الطريق الدائري، أرض الجمعيات، الشارع التجاري، ميدان فوكس، وشارع الدوحة.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 كرسي بلاستيك و6 أعلام قماش، و6 أعمدة خشبية، وعربة كارو، بجانب رفع وإزالة 113 حالة إشغال طريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، وضرورة الالتزام بالقوانين.
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