جهود مكثفة لسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لمجمع المواقف النموذجى بأشمون .. صور

المنوفية – محمود شاكر

تفقد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون فى محافظة المنوفية ، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون، والذي يتم إنشاءة علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 94%، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية .

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنة تم الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلي مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للإرتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل .

وأكد النمر أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .