المتهمان بقتل سائق يكشفان تفاصيل الجريمة والنيابة تقرر حبسهما

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق وعامل تم القبض عليهما، لاتهامهما بقتل سائق لسرقة سيارته في القاهرة، أنهما قررا استدراج سائق وإنهاء حياته، للاستيلاء على سيارته، وبيعها وتقسيم قيمتها بينهما.

أضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب ضبطهما، أنهما استوقفا سائق وطلبا منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمنطقة صحراوية، استوقفاه، ثم اعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، وأخفيا الجثة بمنطقة صحراوية، واستوليا على السيارة.

وذكر المتهمان أنهما أخفيا السيارة بمحافظة القليوبية، تمهيدا لبيعها، وأرشدا عن جثة المجني عليه، وتم العثور عليها أسفل حجارة وضعها المتهمان أعلى الجثة لإخفائها، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (عامل رخام) بغياب شقيقـــه (سائق - مقيم بمحافظة أسيوط) حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم.

أسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة (سائق ، وعامل خردة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، وضبط بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.