السجن سنة إلى 10 سنوات لـ7 متهمين لاستعراضهم القوة وإصابة شخص فى الاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة احمد شعيپ رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض ،والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري ، بمعاقبة كل من غيابيا " ح.ي.ض" و " ر.ي.ح" بالسجن 10 سنوات، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، ومعاقبة كل من " ع.ي.ح" و" ش.ع.ع" ربة منزل و " م.س.م" و" ش.س.ع" بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وأمرت بوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، ومعاقبة " ا.س.م" بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية ،وألزمته بالمصاريف الجنائية ، إحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامهم باستعراض القوة.

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 20278 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول ، بنشوب مشاجرة بمنطقة النهضة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول ، أنه علي إثر نشوب خلافات جيرة ، علي بناء جدار في الحد الفاصل بينهما ، نشبت مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تبادل خلالها الطرفين التعدي علي بعضهما البعض بالضرب والتراشق بالحجارة، محدثين ما بينهم من إصابات ومحدثين حالة من الرعب والفزع بين المواطنين في قرية البيضاء في النهضة، وابان تلك المشاجرة ،قام المتهم الثالث بتقييد المجني عليه الأول، وكال إليه المتهم الأول عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام حجر، مما تتسبب له في عاهة مستديمة فى جمجمة الرأس، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .