الرئيس السيسي يجرى حوارا مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء فى بنى سويف

كتب رامى محيى الدين

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء حوار مع سيدة مسنة من أهالى قرية سدس الأمراء أثناء زيارته لمحافظة بنى سويف، والاستماع إليها، وقبل الرئيس السيسي يد السيدة المسنة.