اليوم السابع
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اعرف طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك أو الغرفة التجارية حال تعرضك للغش التجارى

السبت، 16 سبتمبر 2023 06:00 ص
اعرف طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك أو الغرفة التجارية حال تعرضك للغش التجارى جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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مجموعة من الحالات عند تعرضك لها يجب عليك الإسراع فى تقديم شوى لجهاز حماية المستهلك أو الغرفة التجارية، منها اكتشاف منتج منتهى الصلاحية، اختلاف الفاتورة عن السعر المعلن، وعدم الإعلام عن أسعار المنتجات أو الخدمات، الامتناع عن إعطائك فاتورة لمشترياتك، تقديم خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو وجود إعلان مضلل أو خادع، وأخيرا الإخلال بالضمان.
 
فبالنسبة لطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك، أولا عن طريق الخط الساخن للجهاز 19588، أو عن طريق الموقع الرسمى للجهاز wwn.cpa.gov.eg، أو عن طريق واتس آب على الرقم 01577779999، أو عن طريق رقم الفاكس 0233055753.
 
أما طرق التواصل مع الغرفة التجارية بالقليوبية، عن طريق الاتصال على أرقام الخط الأرضى: 0133254231 – 0133254216، أو عن طريق الموقع الرسمى للغرفة التجارية https://www.facebook.com/profile.php?id=100068174677518، أو عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكترونى، Qcoc_egy@yahoo.com، أو عن طريق رقم الفاكس 0133260802، أو عن طريق التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بميدان سعد زغلول بمدينة بنها.
 

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