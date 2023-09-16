إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين في طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم على الطريق بين دراجتين بخاريتين على الطريق بناحية نجع حسونة دائرة مركز طما، نتج عن التصادم إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم العلاج اللازم لهم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث تصادم على الطريق.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية نجع حسونة دائرة مركز طما بين دراجتين بخاريتين نتح عن التصادم إصابة ا . خ . م 51 سنة باشتباه كسر بالساق الأيسر، وإصابة ه . أ . ح 65 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة ح . أ . ح 74 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة تم رفع آثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.