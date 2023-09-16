اليوم السابع
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إصابة مسن بنزيف فى المخ وكسور نتيجة سقوطه من برج حمام أعلى منزله بالدقهلية

السبت، 16 سبتمبر 2023 02:02 ص
إصابة مسن بنزيف فى المخ وكسور نتيجة سقوطه من برج حمام أعلى منزله بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أصيب مسن باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالحوض، وذلك نتيجة سقوطه من برج حمام في أعلي منزله بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى لمتابعة حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من المباحث الجنائية،  يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى جمعة ح.م. ويبلغ من العمر 78 عاما، مقيم بقرية كفر علام دائرة المركز، مصابا باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الحوض، إدعاء سقوط من علو، ولا يمكن استجوابه.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص وسؤال مرافقيه أكدوا أنه في أثناء وجود المصاب في برج حمام في الطابق الثاني أعلي منزله، اختل توازنه وسقط في الشارع، ما أسفر عن حدوث إصابته
 
وتم نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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