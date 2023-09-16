إزالات فورية لـ 24 حالة تعد على أراضى زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم ازالة 24 حالة تعدى على أراضى زراعية ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية والفتح ومراكز أسيوط ضمن الحملات المستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير.

ولفت محافظ أسيوط، إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية، وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين، وقد شارك في حملة الإزالة خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، لتنفيذ بعض الإزالات الفورية لبعض التعديات على الأراضى الزراعية واسفرت عن تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات بقرى المركز وتم تحرير واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات وباستخدام معدات الوحدات المحلية .

كما ترأس اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، حملة لإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بقرية المنشأة الكبرى التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، عبارة عن ردم أساسات وقواعد، وفك شدة خشبية.

وتمت حملة لإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية بنى مر وتم تحرير المحضر للمخالفين ، كما قام حستى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط بحملة مكبرة استهدفت فك شدة خشبية خارج الحيز العمرانى بقرية علوان بمساحة 70 متر بمشاركة شتودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس قرية منقباد وتم إزالة التعدى وتحرير المحضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.