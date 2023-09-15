اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:30 م
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خلال عام

6.4 مليون مشترك جديد فى خدمات المحمول.. والإجمالى يرتفع إلى 103 ملايين

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:16 م
6.4 مليون مشترك جديد فى خدمات المحمول.. والإجمالى يرتفع إلى 103 ملايين استخدام المحمول
كتبت هبة السيد

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ارتفعت أعداد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 103.09 مليون مشترك خلال شهر مايو عام 2023 مقابل 102.9 مليون مشترك خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 0.18%، ومقارنة مع 96.68 مليون مشترك خلال شهر مايو من العام الماضي بزيادة 6.41 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 6.62%.
 
كما ارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر إلى 96.97% في شهر مايو من عام 2023 مقابل 96.94% خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو 0.03%، ومقارنة مع 92.56% خلال مايو من عام 2022 بنسبة نمو سنوي 4.4%.
 
وبالنسبة لمشتركي الإنترنت، زادت أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 71.89 مليون مستخدم خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 70.74 مليون مستخدم خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 1.62%، ومقارنة مع 67.49 مليون مستخدم بنسبة نمو سنوي 6.52%.
 
وبالنسبة لمستخدمي USB Modem، زادت أعداد المستخدمين إلى 2.36 مليون مستخدم خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 2.33 مليون مستخدم خلال شهر أبريل لعام 2023 بنسبة نمو شهري 1.24%، ومقارنة مع 2.14 مليون مستخدم بنسبة نمو سنوي 10.32%.
 
 

 


مشتركو المحمول

نسبة انتشار المحمول

مستخدمى الانترنت

اشتراك الهاتف المحمول



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