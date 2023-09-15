500.5 مليون جنيه قيمة مكافآت الريادة العلمية والاجتماعية بموازنة 23/24

كتبت نورا فخرى

خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، لمكافآت الريادة العلمية والاجتماعية للموظفين، مبلغ وقدره 512.4 مليون جنيه مقابل 500.5 مليون جنية العام المالي السابق، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتأتي هذه المخصصات تحت بند المكافآت التي خصصت له الموازنة مبلغ وقدرة 170 مليار و631 مليون جنيه العام الجاري مقابل 153 مليار و621 مليون جنيه العام السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.