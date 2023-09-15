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واستعراض 133 بحثا..

17 سبتمبر.. انطلاق مؤتمر النمذجة الجزيئية والأطياف بالقومى للبحوث

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:54 م
17 سبتمبر.. انطلاق مؤتمر النمذجة الجزيئية والأطياف بالقومى للبحوث المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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أعلن المركز القومى للبحوث عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف لهذا العام وذلك فى الفترة من  17-19 سبتمر 2023 عن طريق المزج بين حضور الباحثين، وأيضا عبر منصة إلكترونية باستخدام تطبيق للمشاركة عن بعد، برعاية الدكتور حسين درويش -القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث، وبرئاسة  شرفية الدكتور مدحت إبراهيم استاذ الأطياف وتطبيقاتها وعميد معهد البحوث الفيزيقية السابق.

يأتى تنظيم المؤتمر الدولى الخامس للنمذجة الجزيئية والأطياف كحلقة ربط بين العلوم الاساسية والتطبيقية .

يهدف المؤتمر إلى مد جسور التعاون بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم، كما سيتم التركيز علي الجانب التطبيقي.

يشارك في مؤتمر هذا العام عدد من الباحثين من  روسيا و ايطاليا وامريكا والصين والسعودية وباكستان واليمن و المغرب و العراق  بالاضافة الي باحثين من مختلف الجامعات ومراكز الابحاث المصرية

وقد بلغت عدد البحوث المشاركه بالمؤتمر 133 بحثا تتضمن عرضاً وافياً لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الأطياف الذرية و الجزيئية والنمذجة الجزيئية كما سيتم القاء 11 محاضرة لعدد من كبار المتخصصين في علوم الاطياف في مصر.

كما سيتم أثناء المؤتمر تنظيم فعاليه: "الساينس كافيه" تحت عنوان العلم في خدمه المجتمع لعرض تطبيقات الاطياف والنمذجة الجزيئية من خلال عروض مبسطة يتم طرحها في قناه الساينس كافيه، وسيكون التركيز هذا العام على كيفية الاستفاده من التقنيات المتطورة المتاحه في المشروعات العلمية العملاقة التي تشترك فيها مصر من خلال اكاديمية البحث العملي والتكنولوجيا وهي:

المعهد المتحد للعلوم النووية  JINR  في دوبنا -روسيا الاتحادية

المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN   في سويسرا.

المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط SESAME في الاردن


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