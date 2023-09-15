وسائل إعلام روسية: مقتل وإصابة 13 شخصا في قصف أوكراني على مدينة كوخوفكا

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أعلن فلاديمير ليونتييف عمدة مدينة "نوفايا كاخوفكا" بمقاطعة خيرسون، مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة في قصف أوكراني استهدف أحياء سكنية في المدينة الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية جنوبي كييف.

وقال ليونتييف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، إن التقارير الأولية أثبتت أن القصف الأوكراني، الذي استهدف أحد الأحياء السكنية في مدينة نوفايا كاخوفكا، جاء بواسطة صاروخ أطلق من الضفة الغربية لنهر "دنيبر"؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة 13 شخصا على الأقل.

من جانبها، أعلنت مديرية الطوارئ في المدينة أن القصف الأوكراني أسفر عن تدمير أربعة مبان سكنية ومدرسة واحدة.

ويأتي هذا عقب ساعات قليلة من إعلان تقارير إخبارية روسية من تعرض أحد الأحياء السكنية في مدينة "نوفايا كوخوفكا" لقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية.