هدم عقار كرموز المائل حفاظا على أرواح المواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قامت أجهزة حي غرب الإسكندرية ، بتنفيذ أعمال هدم عقار كرموز المائل، بشارع المندرة فى منطقة كرموز، بعد اخلائه من منقولات السكان ،حفاظا علي أرواحهم .

حيث قامت معدات حي غرب الإسكندرية ،ببدء إزالة الطوابق من التاسع حتي السابع ،وذلك لتخفيف الاحمال علي العقار المائل ، بتواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين عملية الازالة .

كان حي غرب أصدر بيان أمس ،انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون إصابات بين المواطنين ،واضاف الحي ،ان هناك عقار اخر مكون من أرضى وتسع أدوار علوية مبنى دون ترخيص وصادر له قرار إزالة ويقطن به خمس أسر حدث بها ميل شديد ، وتم نقل السكان الي المدارس المجاروة .

وواضح حي غرب أن العقار المنهار ،خالى من السكان وصادر له قرار هدم منذ عام 2016 ، وعقب انهيار العقار أدى إلى حدوث ميل شديد لعقار مجاور مكون من أرضى وتسع ادوار علوية مبنى دون ترخيص وصادر له قرار إزالة، ويقطن به خمس اسر، أنه تم إصدار قرار بإخلاء 11 عقار مجاورين إداريا من السكان دون المنقولات لحين هدم العقار المائل.

وأضافت رئيس حي غرب، أنه علي الفور تم إنزال السكان من العقارات دون المنقولات لخطورة الإقامة بالعقارات والحفاظ على حياتهم وجارى نقل الأسر إلى أحد المدارس بالمنطقة وتقديم لهم الرعاية الكاملة.

وكانت غرفة عمليات حى غرب بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، قد تلقت، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالأسكندرية دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح، على الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية والأمنية للمنطقة ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين اسفل العقار حفاظا علي حياة المواطنين وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.