نظافة وصيانة وزراعة أشجار ومتابعة حالة المرافق العامة بمدارس كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية، حملات نظافة داخل وخارج المدارس، وزراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء بها، ومتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه، والخزانات، وطفايات الحريق، والفصول ،والمعامل، والتأكد من سلامة أسوار المدارس، ونظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.



وشهدت مدينة وقرى مركز بيلا استمرار مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب، بجميع المنشآت التعليمية ومدارس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وإدارة بيلا التعليمية ببيلا، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا.



وأكد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، أنه جرى إطلاق المبادرة حرصًا على تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي تُقدم للطلاب، مشيرًا إلى أنه جرى غسيل الخزانات وتطهيرها بعدد من المدارس، وجاري استكمال أعمال المبادرة ببقية المدارس والمعاهد الأزهرية تباعاً، حرصا على صحة وسلامة الطلاب ولضمان تقديم مياه صحية لهم.



وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، بالتعاون مع حسن بسيوني، مدير الإدارة التعليمية بالرياض، حملات النظافة، وصيانة الفصول الدراسية والتأكد من جاهزيتها، ونظافة الخزانات



كما تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وهالة النواصرة، مدير إدارة قلين التعليمية، ورؤساء القرى، حملات النظافة، والتطهير بالمدارس، إضافة لتفقدها للتأكد من جاهزيتها، ورصد المشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت، لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.



ووجه رئيس المدينة، بالتأكد من مراجعة أعمال الإنارة والسباكة ودورات المياه والنوافذ والفصول الدراسية وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديري المدارس.



وأكد كشك، أنه جار رفع كافة الاشغالات حول أسوار المدارس ومنع الباعة الجائلين من الوقوف أمام الأبواب خلال اليوم الدراسي، موجها النواب بالمدينه ورؤساء الوحدات القروية، بإجراء جولات ميدانية على مدار الساعة على كافة المدارس كل في نطاق قريته، والتأكد من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي.





التأكد من توصيل المياه غقب صيانة المدارس



تطهير الخزانات ببيلا



تعقيم خزانات المدارس



تقليم الاشجار



صياينة الخزانات بمدارس الرياض



متابعة مدارس الرياض