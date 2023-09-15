اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:05 م
محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور كافة القيادات التنفيذية ووكيل وزارة الأوقاف، وجمع غفير من المصلين من مدينة شرم الشيخ .
 
ومن جانب أخر، كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مدحت إسماعيل عبد الحميد من العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك لأمانته وعدم قبول ممتلكات الغير باعادته مبلغ ثلاثون الف دولار للجهات المسؤولة بعد عثوره عليه خلال تأدية عمله في قطاع خليج نعمة.
وأثنى المحافظ علي هذا العمل الشهم باعتباره نموذج للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين.
 
كما قدم المحافظ مكافأة مالية لعمال النظافة بقطاع مسجد السلام مشيدا بدورهم في الحفاظ علي جمال ورونق مدينة شرم الشيخ واظهارها بالمظهر اللائق أمام وفود الزائرين من مختلف الجنسيات.
 
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محافظ جنوب سيناء يكرم أحد العمال لأمانته

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محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب 

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محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب 

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محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب 

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محافظ جنوب سيناء يكرم أحد العمال لأمانته

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محافظ جنوب سيناء يكرم أحد العمال لأمانته

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محافظ جنوب سيناء يكرم أحد العمال لأمانته
 

 

 


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