لو عايز تخس.. اشرب شاى اخضر واعرف شروط تناوله

كتبت مروة إلياس

المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن يشترط معها أن يتبع الشخص نظاما غذائيا مناسبا لصحته وحالته ووزنه، فهذه المشروبات لا يمكنها إنقاص الوزن بفاعلية، لو كان النظام الغذائي للشخص يعتمد على النشويات والدهون والسكريات،التى توقف أى نظام تخسيس. وذلك بحسب دراسة نشرت فى موقع healthifyme .

تشير الدراسة إلى أن من يتبع نظام " ريجيم " صحى، عليه بمشروب مثل الشاي الأخضر فهو كنز قيمته كبيرة، فهو مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على عملية التمثيل الغذائي بمثالية، كما أنه يساعد على تجنب الشعور بالجوع لفترات جيدة، فيتحكم بالشهية رويدا، ولا تضطر معه للشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام.

وعندما تبدأ في نظام ريجيم صحى، عليك ألا تفقد الأمل وتعطى جسمك فرصة على التعود على هذا التغيير الشامل في نظامك الغذائي، وهنا يلعب مشروب الشاي الأخضر دورا هاما في أنه يمدك بالطاقة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والكافيين، وكذلك مادة الكاتشيين، وهو خليط يساعد على تنزيل الدهون تدريجيا.

ويجب أن تضيف الشاي الآخر على مياه ساخنة لا "مغلية"، فالغليان يعمل على تكسير فائدته، وانقع الشاي لمدة دقائق بسيطة في الماء الساخن ثم تناوله ليصبح مثاليا، ويجب أن يتناوله متبعى الريجيم حوالى من مرتين إلى 3 مرات يوميا، لكى يتشبع الجسم من مادة الكاتيكين، وهو ما يمنحها فرصة إنقاص الوزن بفاعلية.