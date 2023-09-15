ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها"تم تسجيل انتهاكين لوقف إطلاق النار، ولم تقع إصابات في منطقة مارتاكيرت، وأصيب جندي من تشكيل مسلح لناجورنو كاراباخ نتيجة القصف في منطقة مارتوني".

وذكرت النشرة أن قيادة وحدة حفظ السلام الروسية بمشاركة الأطراف الأذرية والأرمينية تجري تحقيقا في هذه الأحداث.

وقالت الوزارة إنه من أجل ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع وقوع حوادث محتملة، يتم الحفاظ على التواصل المستمر مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في كل من أذربيجان وأرمينيا.