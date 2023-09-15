شاب أقصرى: شاهدنا نهضة شاملة فى وقت قياسى بعهد الرئيس السيسى.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

تحدث الشاب الأقصرى ممدوح العتمانى إبن قرية الزناقطة شمال المحافظة، عن سلسلة الإنجازات التي تمت على أرض مصر فى كافة المجالات الزراعية والصناعية ودعم القرى والنجوع والتى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتأكيد على إن الجميع شاهدوا نهضة شامة فى وقت قياسي، ولذلك فإنه يدعم الرئيس السيسي الذي جاء فى فترة عصيبة بمستقبل مصر والمصريين، وكان على قدر المسئولية وواجه التحديات عبر نهضة كبيرة جداً لم تشهدها مصر منذ عهد محمد على، عبر شبكة طرق وكبارى ومصانع، بجانب افتتاحات مشروعات قومية من محطات كهرباء ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه، ولا تزال مسيرة المشروعات مستمرة.

ويضيف الشاب الأقصرى ممدوح العتمانى، لـ"اليوم السابع"، إن الصعيد حصل على دعم ضخم عبر محطة بنبان للطاقة الشمسية، والقطار السريع على الصحراوي الغربي الذي يتم العمل به، بجانب المبانى فى أجهزة المدن الجديدة وتوفير شقق للشباب فى كل محافظة، بجانب التغيير فى حياة المواطن والأمن والآمان فى المدن السياحية بما ساهم فى رفع معدلات السياحة بصورة مميزة مؤخراً.

وأوضح ابن الأقصر، أن المناخ الحالى يساهم فى رفع معدلات الجذب للاستثمار لمصر بسلسلة من القرارات الحكيمة التي قام بها الرئيس فى تلك الفترة، مؤكداً أنه مصر تحتاج الكثير والرئيس وضع النقاط الهامة فى كل مشكلة فهو يعلم تماماً ما يعاني منه أبناء الشعب المصرى ويتحرك بخطوات ثابتة فى حل كل شيء في وقتها المناسب، وكذلك العمل على مشروعات زراعية المليون ونصف فدان لتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الزراعات والغذاء، وكذلك المشروع الأهم بدخول الصرف الصحى والغاز الطبيعى لقرى ونجوع المحافظات عبر حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكداً على أنه يحتاج المزيد من الوقت مستقبلاً ليؤتى ثمار ما وضع أساسه من إنجازات ومشروعات قومية لصالح الشعب المصرى مستقبلاً ولذلك يدعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة.