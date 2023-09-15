سقوط هارب من قضية قتل عمد بحوزته 13 كجم بانجو وحشيش فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية ، من ضبط عاطل ومقيم قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، والسابق اتهامه فى 6 قضايا، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل عمد، وبحوزته 10 كجم من مخدر البانجو، و3 كجم من مخدر الحشيش وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، و7 طلقات ومبلغ مالي حال قيامة بترويج المواد المخدرة على عملائه بنطاق المركز.

كان اللواء ، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، من العميد محمد منير العدل مأمور مركز شرطة شربين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين قيام احد العناصر الإجرامية ومقيم مركز كفر سعد محافظة دمياط بالتردد على الدائرة وترويج المواد المخدرة.

جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، و بتقنين الإجراءات جرى ضبط "أحمد.ا.ع.م".ح"، 38عاما، عاطل ومقيم قرية كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط والسابق اتهامه فى 6 قضايا (سلاح أبيض-خيانة امانة- مخدرات- قتل عمد) آخرهم القضية 11187/2017 جنايات مركز كفر سعد – قتل عمد- والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7121/2023 جنايات مركز كفر البطيخ – دمياط "مخدرات"، وبحوزته 10 كيلو من نبات البانجو المخدر، 3 كيلو لمخدر الحشيش، مبلغ مالي وقدره 25700 جنيها سلاح ناري "بندقية خرطوش" مطموسة الأرقام و 7 طلقات.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وترويجها على عملائه والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات