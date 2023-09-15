رفع 200 طن قمامة وزراعة 150 شجرة في المحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة في محافظة الغربية ، القيام بالعديد من الأعمال الخدمية تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد كبير من حملات النظافة حيث تم تنفيذ عدد من الحملات بواسطة متعهدى القمامة بقرى مركز المحل،ة حيث تم رفع 200 طن قمامة كما تم زراعة 100 شجرة من أشجار الماهوجنى خلال أعمال مبادرة 100 مليون شجرة بمدخل عزبة القرنفلى والقبلية وحول المقابر بنطاق قرى الوحدة المحلية بالمعتمدية.

كما تم زراعة 50 شجرة على جسور الترع بمدخل قرية صفط تراب وخلال مبادرة 100 يوم صحة بالوحدة المحلية المعتمدية تم الكشف على 50 حالة مرضية الى جانب الكشف على 20 حالة رعاية اسرة و 40 حالة امراض مزمنة فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة

كما تم متابعة وحدة حياة كريمة مع جهاز الساحل الشمالي الغربي للتعمير لمشروعات حياة كريمة بقرية الأبشيط حيث تمت معاينة ورفع أبعاد قطعة أرض صالحة لإنشاء ملعب ومركز شباب بقرية الأبشيط بجوار محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية التابعة للوحدة المحلية للهياتم.

كما تم العمل على مد وربط خط مياه خلف السكة الحديد بمنطقه العزب والعباسية، نطاق وحدة محلة أبو على من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك للتغلب على المناطق التى تتأثر بضعف المياه ، ومراجعة و تزويد الخطوط .