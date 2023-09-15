رئيس وزراء بريطانيا يحظر سلالة أمريكية من "الكلاب" لخطورتها على المجتمع

كتبت ريم عبد الحميد

قال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك إنه سيحظر فصيلة الكلاب الأمريكية XL Bully بنهاية العام الجارى، بسبب خطورتها على المجتمع، وخاصة الأطفال.

وأضاف سوناك فى بيان اليوم، الجمعة، إنه يشارك الأمة الهلع الذى شهدته فى مقاطع الفيديو الأخيرة التى شاهدوها. وبالأمس، حدث هجوم أخر من كلب يشتبه فى أنه XL Bully، والذى أدى إلى سقوط ضحية بشكل مآسوى.

وتابع: من الواضح أن هذا الأمر لا يتعلق بعدد قليل من الكلاب المدربة بشكل سيء، وإنما هو نهج سلوكى ولا يمكن أن يستمر، وفى حين أن ملاك الكلاب عليهم مسئولية للسيطرة على كلابهم، فإنه يطمئن الناس بأنهم يعملون بشكل عاجل على طرق لوقف هذه الهجمات وحماية العامة.

وأكد سوناك أنه طلب من الحكومة أن تجمع الشرطة والخبراء لتحديد سلالة الكلاب التى تقف وراء هذه الهجمات مع بحث حظرها.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما قد تعرضت لهجوم من الكلب الشرس هذا الأسبوع، مما دفع وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إلى إعلان طلب المشورة بشأن حظر تلك السلالة من الكلاب الأمريكية، وجاء الحادث بعد أشهر من مطالبة البعض بحظر هذا النوع من الكلاب الشرسة التى تنتمى إلى سلالة البيتبول الأمريكية.

وفى الوقت الحالى، تحظر بريطانيا4 سلالات من الكلاب، وهي البيتبول وتيرير والتوسا الياباني، والدوجو أرجنتينو، والفيلا برازيليرو.

ويحظر قانون الكلاب الخطرة على المالكين السماح لكلابهم بأن تكون خارجة عن السيطرة بشكل خطير، وهو الأمر الذي قد يؤدي لعقوبات الغرامة والسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً في الحالات الخطيرة.