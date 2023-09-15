رئيس جامعة بورسعيد يهنئ منتخب الجوالة لفوزة بالمستوى الأول بأسبوع شباب الجامعات

بورسعيد - محمد عزام

هنأ الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، منتخب الجوالة، لفوزه بالمستوي الاول خلال مشاركته بأسبوع شباب الجامعات والذي أقيم بجامعة حلوان.

أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بحرص الطلاب على المشاركة في الانشطة الطلابية وحرص قطاع شئون الطلاب على تقديم مستويات تنافسية تليق بالجامعة تحت قيادة الدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمجهود المبذول من الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة إيهاب أبو المعاطي.

كما تقدم بالشكر للوفد المشارك في منافسات اسبوع شباب الجامعات على الشكل المشرف الذي ظهر به الجميع والذي ترأسه الاستاذ الدكتور هيثم عبد البصير ومنتخب الجوالة بقيادة الاستاذ محمد الصواف المسؤول الاداري للجوالة والخدمة العامة بالجامعة

ومثل الفريق الفائز الطلاب : عمر عصام السيد الصياد، زياد سعيد صالح عابد عبد الحميد، مازن محمد محمود عطوه، عبد الرحمن طارق فوزي الشناوى، حسن مدحت السيد سلطان، توفيق سعد توفيق رمضان، حذيفة أحمد محمد احمد

سيف الدين احمد عبد العزيز قاسم، هدى ياسر علي ابو زيد، رنيم سامي احمد محمد فرح، كوثر ابراهيم احمد بيومي، شهد إبراهيم إبراهيم المرسي، فاطمة الزهراء محمد عوض، وسام مجدى عبد العزيز حفني.

يذكر أن، أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر اقيم بجامعة حلوان فى الفترة من 8 إلى 15 سبتمبر .