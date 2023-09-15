اليوم السابع
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رئيسُ الطائفة الإنجيليةِ ينعى شيخَ كنيسةِ قصرِ الدوبارة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:28 م
رئيسُ الطائفة الإنجيليةِ ينعى شيخَ كنيسةِ قصرِ الدوبارة الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم سعيد شيخَ الكنيسةِ الإنجيليَّةِ بقصر الدوبارة
كتب: محمد الأحمدى

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نعى الدكتور القسّ أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصرَ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم سعيد، شيخَ الكنيسةِ الإنجيليَّةِ بقصر الدوبارة، ورئيسَ قسمِ الجراحةِ الأسبق بالقصر العينى، والذى رحلَ عن عالمِنا صباحَ اليومِ الجمعة.

وقال رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ فى بيان له: "بمزيدٍ من الحزنِ، نودِّعُ رجلَ اللهِ التقيَّ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم، الذي رحلَ عن عالمِنا بعدَ عطاءٍ فكريٍّ مميَّزٍ، وخدمةٍ روحيٍّة عظيمةٍ، والذي كانَ لهُ دورٌ كبيرٌ في خدمةِ المحتاجينَ بروحٍ مصريَّةٍ مخلصةٍ".

ويتقدَّم الدكتور القس أندريه زكى، بخالصِ العزاءِ لجميعِ أفرادِ الأسرةِ وشعبِ كنيسةِ قصر الدوبارة وجميعِ محبِّيه.

نعى الطائفة الإنجيلية
نعى الطائفة الإنجيلية

 


الطائفه الانجيليه

كنيسه قصر الدوباره

قصر الدوباره

القصر العينى



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