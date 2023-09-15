خلال زيارته للصين.. رئيس فنزويلا يمنع صحفى صينى من التحدث باللغة الإنجليزية

فاطمة شوقى

وفي إطار زيارة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى الصين، رد الرئيس على صحفى صيني من هونغ كونغ، كان يتحدث باللغة الإنجليزية، بأن عليه أن يتحدث بلغته لأنه "لا توجد ترجمة إنجليزية"، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت مجلة سيمانا الإسبانية إنه تمت مشاركة الحلقة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعندما يذكر الصحفي اسمه، ويقول إنه يأتي من هونج كونج ويبدأ في التحدث باللغة الإنجليزية موضحًا سؤاله، بين لحظة وأخرى، يقاطع مادورو، الذي لا يظهر أمام الكاميرا، ويقول له "لا توجد ترجمة إنجليزية".

ويتوقف الصحفي عن الحديث بينما يسأله مادورو بالإسبانية: هل تتحدث لغة الماندرين الصينية؟ ويضيف: "نظرًا لعدم وجود ترجمة من الإنجليزية، فهو عالم جديد"، يقول مادورو، الذى يظهر فى تلك اللحظة أمام الكاميرا ويبتسم.

ولسنوات، كان النظام الفنزويلي قريبًا من الصين وسعى إلى "نهج لتعزيز المعرفة المتبادلة بين الشعبين".

في عام 2015، على سبيل المثال، ذكرت قناة تيليسور الحكومية الفنزويلية كيف تم في حدث مشترك بين وفود من كلا البلدين، تقديم دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية بلغة الماندرين، في حفل أقيم في مركز بكين للدبلوماسية العامة، العاصمة. لجمهورية الصين الشعبية.

وصرح نائب المدعي العام الصيني، لي رولين، بحسب ما نقلت تيليسور، أن نشر الدستور باللغة الصينية يدل على تحقيق التبادل الثقافي والعلاقات الأخوية بين البلدين: "فنزويلا دولة صديقة وشقيقه. الصين لديها علاقات ودية وأخوية". وقال إن التعاون الودي بين البلدين حقق تقدما هاما في مختلف المجالات.

ووقع نيكولاس مادورو مع نظيره الصيني شي جين بينج على اتفاق واسع النطاق ينص على تدريب رواد الفضاء الفنزويليين. وقال مادورو في بكين، في ختام زيارته للصين التي دامت أسبوعا: "ما سنفعله هو من أجل القمر".