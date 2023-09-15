وقال مسؤولو خفر السواحل - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن السفن بدأت دخول المياه في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي لليابان)، وأبحرت هناك لنحو ساعة و40 دقيقة.

وأضاف المسؤولون أن السفن غادرت بعد ذلك المياه الإقليمية وكانت في المنطقة المتاخمة خارج المياه الإقليمية لليابان مباشرة بالقرب من جزر "يوتسوري" في حوالي الساعة 12 والنصف بالتوقيت المحلي، مشيرين إلى أن خفر السواحل الياباني حذر السفن بعدم دخول المياه الإقليمية مجددا.

من جهته، صرح كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو بأن أنشطة السفن تنتهك القانون الدولي وأن الحكومة قدمت احتجاجا عبر القنوات الدبلوماسية.

ووصف ماتسونو الاقتحام بأنه مؤسف وغير مقبول، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع حول الجزر وسترد بهدوء وحزم.

وتعد هذه المرة الـ23 هذا العام التي ترصد فيها الحكومة اليابانية سفنا حكومية صينية في المياه الإقليمية لليابان حول جزر سينكاكو.

وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو".. وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان.. وتطالب الصين وتايوان بها.