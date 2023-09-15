حياة كريمة بالشرقية.. تطوير مركز النحال الطبى بالزقازيق بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

طورت مديرية الصحة بالشرقية ، مركز النحال الطبي، بمدينة الزقازيق، بتكلفة 3 ملايين، للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة.

فيعد مركز النحال الطبي بمدنية الزقازيق، من أهم مراكز الأولية بمحافظة الشرقية، والذي يتربط به أهالي المدنية، فهو من أقدم الوحدات الصحية بها، ويعرفونه باسم "عيادة الحي" حيث يقدم خدمات الطبية للمواطنين بسعر تذكرة 5 جنيهات، فضلا عن والمبادرات الرئاسية الصحية، حيث يستقبل ما يقرب من 500 مواطن طالبي خدمات العلاجية و المبادرات الرئاسية كفحص المقلبين علي الزواج والكشف عن ضعاف السمع لحديثي الولادة وغيرها.

يقول الدكتور خالد أبوالعنين نائب مدير المركز، لـ "اليوم السابع" إن النحال يخدم جزء كبير من أهالي الزقازيق، وحيث يقبل عليه طالبي الخدمة، من كافة المناطق، فيوجد طاقم طبي مميز في العيادات الخارجية، التي تضم عيادة للباطنة وأخرى للأطفال ومعمل تحاليل، وعيادة تنظيم الأسرة التي توفر خدمات مجانية لسيدات ومتابعة الحمل، فضلا عن عيادة مجهزة للأسنان، وصيدلية متوفر بها كافة الأدوية التي تقرها وزارة الصحة، ومنفذ للألبان الأطفال المدعمة وغيرها من الخدمات الطبية، ذلك بسعر تذكرة 5 جنيهات.

ويضيف بقولة، أن المركز يتوفر فيه خدمات المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، 100 يوم صحة، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن ضعف السمع، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، فيرس سي، سوء التغذية لطلبة المدارس والاعتلال الكلوي، خدمات كبار السن، غيرها. وكذلك التطعيمات الوقائية، وكذلك خدمات مكتب صحة أول الزقازيق، كتسجيل شهادات الوفاة والميلاد، وعدد من الخدمات الوقائية .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن محافظة الشرقية، يوجد بها 486 وحدة صحية وطب أسرة وأمومة وطفولة، موزعين على 19 إدارة إدارة صحية، يؤدون خدمات الصحية الأولية والوقائية، وتنظيم الأسرة وغيرها،وحظيت المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية خلال 4 أعوام على قدر كبير من الاهتمام من جانب اعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت (716.12مليون جنيه) وذلك على النحو التالي: تم توفير الاعتمادات المالية من وزارة الصحة والسكان للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالمحافظة بقيمة 391 مليون جنيه، بتعاون المديرية مع المجتمع المدني تم دعم المشروعات الصحية وتطويرالأقسام والخدمات الطبية بالمحافظة بقيمة 325.12مليون جنيه.