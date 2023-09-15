حملات "المرو" تحرر 82632 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (82632) مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، من بينها المخالفات التالية:
(20933) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(934) مخالفة السير بدون تراخيص.
(6) مخالفة الدراجات النارية.
(23) مخالفة موقف عشوائى.
(7) مخالفات شروط التراخيص.
(2063) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
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