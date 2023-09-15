حبل الأرجوحة يتسبب فى مصرع طفلة بالعجوزة أثناء اللهو

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت طفلة مصرعها خلال اللهو بأرجوحة في العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة داخل مسكنها في العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، اختنقت بحبل أثناء اللهو بأرجوحة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.