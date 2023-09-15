اليوم السابع
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أخفوا أموالهم فى العقارات والسيارات..

جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:00 ص
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


غسل اموال

اتجار بالمخدرات

غسيل اموال

تجارة المخدرات

النيابه العامة



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