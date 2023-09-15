تعيين سمر الموافى رئيسا جديدا لحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، قراراً بتعيين سمر الموافى، رئيساً جديداً لحى الضواحى، وبذلك تعد ثانى سيدة تتولى منصب رئيس حى الضواحى خلفاً لهاله أبو العز رئيس الحي سابقاً.

وشغلت "الموافي" عدة مناصب قبل قرار تعيينها رئيسا لحى الضواحى، حيث بدأت عملها بديوان عام المحافظة، وعملت سابقا مديراً لإدارة الإتصال السياسى بالمحافظة، كما شغلت مدير إدارة التسكين بديوان المحافظة، وعضو في المكتب الفنى للمحافظ، كما عملت مديراً لمشروع مبادرة تخريد السيارات ومدير وحده التنمية المستدامة، وأخيرا شغلت منصب سكرتير حى الضواحى قبل توليها لمنصب رئيس حى الضواحى حاليا.

وبدأت سمر الموافي، رئيس حى الضواحى الجديد، فور توليها منصبها بعقد سلسلة اجتماعات مع مديرى الإدارات بديوان عام الحى، أكدت فيها على ضرورة حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم وتقديم افكار جديدة، والتركيز على الملفات الحيوية التى تهم المواطنين كرفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بما يعيد للحى مستواه الجمالى والحضارى.

وقامت رئيس الحى، بجولة تفقدية داخل جراج عام الحى لتفقد ومتابعة سير العمل به، وشددت على ضرورة رفع كفاءة العمل به، مشيرة إلي أن جراج عام الحى هو العمود الفقري لإنجاز كافة الأعمال بالحى.