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بايدن يهاجم "الجمهوريون": نعارضهم بطريقة صادقة وشفافة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:07 ص
بايدن يهاجم "الجمهوريون": نعارضهم بطريقة صادقة وشفافة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ إدارته وفرت ملايين الوظائف طيلة السنوات الماضية، موضحًا: "لقد شهدنا 90 شهرا من انعدام البطالة وعملنا على تخفيف معدل التضخم وما زال علينا العمل".
 
وأضاف بايدن في كلمته حول الاقتصاد والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها الاقتصاد الأقوى في العالم، ولكن كل ما يفعل الطرف الآخر –يقصد الجمهوريين- وانتقاد إدارته وخططه الاقتصادية، ولكنه لم يتكلم عن إنجازاته التي حققها. 
 
وتابع: "نعارضهم بطريقة صادقة وشفافة لأن هذه هي الديموقراطية، يجب أن تعرفوا هذا، وعملنا على التخفيف من المخاوف، وإذا أعطيناهم كل ما يردونه فإن البلاد ستعاني من الفوضى، لأن الجمهوريين يوفرون خططا فاشلة وفوضوية، وهذه الخطط ستؤدي إلى ذهاب فرص العمل للخارج".

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