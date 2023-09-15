اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:54 م
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انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالردة فى إحدى الترع بالدقهلية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 08:11 م
انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالردة فى إحدى الترع بالدقهلية انقلاب سياره ربع نقل
الدقهلية - محمدالحبشي

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شهد طريق ميت غمر - دنديط بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، انقلاب سيارة نقل محملة بالردة داخل مصرف، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بانقلاب سيارة نقل محملة بالردة داخل مصرف على طريق دنديط ميت غمر.
 
وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية رقم د هـ ي 8953 محملة بالردة، وتم تفريغ حمولتها واستخراجها بمعرفة لودر من  الأهالي ، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
 
وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

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