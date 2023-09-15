اليوم السابع
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انطلاق ماراثون الصم وضعاف السمع للترويج للأماكن السياحية والأثرية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:20 م
انطلاق ماراثون الصم وضعاف السمع للترويج للأماكن السياحية والأثرية ماراثون - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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انطلق، صباح اليوم، ماراثون الصم وضعاف السمع، في إطار الاحتفال بيوم الصم العالمى الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، ويهدف هذا الماراثون إلى دمج ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع بالمجتمع، بالإضافة إلى الترويج للأماكن السياحية والأثرية التى سيمر بها الماراثون، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 
وانطلق المارثون من عدد من المحافظات المصرية، شارك به 500 من متسابق وذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع من محافظة القاهرة، و50 آخرين من باقي المحافظات وذلك لقطع مسافه 4 كم في كل ماراثون. 
 
كما انطلق بالتوازى مجموعة من الماراثونات حول العالم فى دول موريتانيا، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين.
 
وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذا الماراثون تأتي في إطار الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وبالفعاليات والأحداث التي تهتم بالسياحة الميسرة، هذا بالإضافة إلى اهتمامها برعاية الأحداث والفعاليات التي تساهم في إلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لافتة إلى أن الماراثون سيمر بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة.  
 
تم إقامة عدد من العروض الفنية المتنوعة أثناء إقامة الماراثون، بالإضافة إلى إقامة معارض تضم المنتجات الخاصة بذوي الهمم من الصم وضعاف السمع، كما تم تقديم الجوائز للمتسابقين الفائزين في الماراثون.

يوم الصم العالمى

ماراثون الصم

وزارة السياحة

الترويج للاماكن السياحية



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